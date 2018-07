Mais um corpo é encontrado na margem da Fernão Dias

No início da noite, policiais rodoviários foram acionados por testemunhas que viram um Fiat Fiorino branco, um Gol vermelho e um terceiro veículo, preto, não identificado, deixando o local em alta velocidade. No barranco, ao lado da rodovia, no mesmo ponto de onde os suspeitos fugiram, foi encontrado o corpo de um rapaz mulato, de aproximadamente 30 anos, com tiros na cabeça. A vítima, ainda não identificada, estava com mãos e pés amarrados e amordaçada.

No final da noite do último dia 4, um rapaz, de aproximadamente 25 anos, branco, com uma tatuagem de dragão no braço direito, trajando camisa e bermuda azuis e calçando tênis, foi encontrado morto, com sinais de enforcamento, no banco traseiro de um Celta, placas ASC 8662, de Londrina (PR), no acostamento de uma das pistas da mesma rodovia e também no quilômetro 80. Um guincheiro, ao passar pelo local, viu o carro parado e com o pisca-alerta ligado. Ao perceber que havia uma pessoa aparentemente morta no banco traseiro, a testemunha ligou para a Polícia Rodoviária Federal.

Ambos os casos foram registrados no 73º Distrito Policial, do Jaçanã, pelo delegado Paulo César Gonçalves e serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).