Mais um corpo é localizado em Sapucaia (RJ) As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Sapucaia, no Rio, localizaram mais uma vítima do deslizamento de terra que atingiu pelo menos oito casas no distrito de Jamapará na madrugada de ontem. O corpo encontrado é de um adulto, ainda não identificado. Com este, sobe para nove o número de mortes na cidade.