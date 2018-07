Mais um ferido em massacre no Rio recebe alta médica Mais um dos estudantes feridos por Wellington Menezes de Oliveira no último dia 7 recebeu alta na tarde de hoje. Com ferimentos no ombro causados pelos disparos do atirador, o adolescente J.O.S., de 14 anos, estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres. Outros três jovens continuam internados, de acordo com boletim da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil.