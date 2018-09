Mais um morador de rua é assassinado em Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas ainda não tem informações sobre as causas e os autores do crime, embora comerciantes da região sejam apontados como os mandantes do atentado. Um outro morador de rua, que dormia no local do incidente, foi ouvido pelos policiais, mas alegou não ter visto nada.

Esta semana, a Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB-AL) cobrou explicações do governo do Estado sobre as mortes de moradores de rua. No ano passado, a Polícia Civil de Alagoas registrou 37 mortes e duas tentativas de assassinato de moradores de rua no Estado. Este ano, além de ''Cabeludo'', morreram ''Estranho'', Nataniel Iraquitan, Alexsandra Barbosa, ''Profeta'' e mais três vítimas ainda não identificadas.