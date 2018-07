Mais um ônibus é incendiado em Ferraz de Vasconcelos

Segundo a Polícia Civil, o veículo foi invadido por cinco bandidos na rua Roberto Cavazana, por volta das 20h. Os criminosos obrigaram todos os passageiros a descerem e em seguida atearam fogo nos assentos. Nenhuma pessoa ficou ferida e os suspeitos conseguiram fugir.

Esse já é o segundo ataque registrado em Ferraz de Vasconcelos. Na última quarta-feira, por volta das 22h, cerca de 20 adolescentes, um deles armado com uma pistola, forçaram a parada de um coletivo da Viação Real e alguns invadiram o veículo. Após roubarem cerca de R$ 40,00 da catraca, os criminosos, que também carregavam um galão com gasolina, começaram a espalhar combustível no ônibus e encharcaram também a roupa do cobrador, ameaçando atear fogo nele. A vítima, assim como os passageiros e o motorista, conseguiram abandonar o ônibus antes das chamas.

Os bombeiros foram acionados e apagaram o fogo, que destruiu o coletivo. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido.