Mais um ônibus é incendiado em Minas Gerais

De acordo com a Polícia Militar, o veículo atacado hoje pertence a uma empresa de turismo e é usado para o transporte dos funcionários de um hospital do município. O ônibus estava parado na avenida Rio Branco, onde costuma ficar estacionado, quando foi incendiado. O coletivo foi totalmente destruído pelas chamas, que também danificaram a rede de elétrica da via. Ninguém se feriu. Os policiais não conseguiram encontrar testemunhas do ato.

Os ataques a ônibus na região metropolitana de BH tiveram início no fim do mês passado, após a troca da direção e a realização de um pente-fino na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Na semana passada, a Polícia Civil revelou que ao menos parte dos ataques ocorreu por ordem de Cléverson da Silva Oliveira, de 27 anos, preso por homicídio, assalto a banco e formação de quadrilha.

A polícia conseguiu, com autorização da Justiça, monitorar telefonemas em que o detento, de dentro do presídio, se gaba dos ataques a ônibus, apelidados por ele de "fogueiras santas", e ameaça matar agentes penitenciários. Um dos envolvidos nas investigações afirmou que não acredita em uma relação entre os incêndios anteriores e o de hoje, classificado pelo policial como "oportunismo" de algum vândalo.

No sábado, a PM prendeu Luiz Carlos Pereira, de 19, que, segundo os militares, teria sido apontado por testemunhas como responsável por ao menos um dos ataques registrados nos últimos dias. O rapaz negou o crime, mas a Polícia Civil ainda vai apurar se ele tem ligação com o grupo de Cléverson.