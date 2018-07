Mais um ônibus é incendiado em SP

Segundo a Polícia Militar, um grupo de pessoas parou o veículo na Avenida Yervant Kissajikian e mandou os passageiros descerem. Eles, então, atearam fogo na carroceria com combustível.

O grupo protestava por causa dos alagamentos que atingiram a região após as fortes chuvas da última semana. De acordo com a PM, não há informações de detidos, nem de feridos.

Outros casos

Cinco ônibus foram incendiados no último fim de semana e no início da madrugada desta segunda-feira, 13, na capital paulista. Os casos ocorreram nas zonas sul e leste da cidade.

Em um dos casos, na noite do domingo, 12, dois ônibus foram incendiados no Itaim Paulista. Um dos veículos foi parado na Estrada Dom João Nery e o outro, no cruzamento das Ruas Basílio Salazar e Dom João de Lancastre. O motivo seria o desaparecimento de uma menina de 13 anos, informou a Polícia Militar.