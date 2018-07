Mais um ônibus é incendiado na zona leste

Com o ônibus vazio, encharcaram a carroceria com gasolina e atearam fogo. Os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia. O veículo ficou completamente destruído. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial (Itaim Paulista).

Este foi o 33º coletivo incendiado em São Paulo desde o começo do ano. Na edição desta quinta-feira, 30, o ''Estado'' revelou que o secretário de Estado da Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, não descarta a participação do crime organizado nas ações. Ele mandou reforçar o policiamento nas regiões onde os atos de vandalismo são mais frequentes.