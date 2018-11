Mais um padre é denunciado por pedofilia em Alagoas

Segundo a PF, o padre Benedikt tinha em seu computador mais de 1,3 mil fotos contendo cenas de sexo explícito com menores. No computador do padre, a polícia encontrou também indícios de navegação em pelo menos dez sites de teor pornográfico infantil. O laudo pericial constatou que o religioso tinha uma conta em um dos sites e que ele fazia o pagamento para ter acesso ao conteúdo pela própria rede. Se condenado, Benedikt pode cumprir pena de reclusão de até 4 anos pelo crime, além de pagar multa, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A polícia chegou ao padre a partir de uma denúncia acerca da publicação de imagens pornográficas de crianças e adolescentes no Orkut. A reportagem do Estadão procurou ouvir o padre Benedikt, mas o religioso não foi localizado e não deu retorno. De acordo com uma funcionária da Diocese de Penedo (AL), o bispo Dom Valério Brêda ainda não se posicionou sobre a denúncia contra o padre alemão. No início de março, dom Valério afastou três religiosos de paróquias de Arapiraca, acusados de pedofilia.