Mais um pai é suspeito de ter abusado de filha no MA

Ele teria tido sete filhos com ela: o mais velho de 15 anos e o mais novo de apenas nove meses. O lavrador confessou no final de semana passado que dos sete filhos, três seriam dele. Maria Dalva afirmou à Polícia Civil maranhense que todos os filhos são do próprio pai.

Martins da Conceição foi preso no dia 30 de junho após ter sua prisão preventiva decretada pela Justiça de Riachão. Já Maria Dalva Rodrigues da Silva e seus filhos estão abrigados na residência de um político da cidade. Eles já receberam acompanhamento psicológico e social da prefeitura de Riachão.

A promotora Ana Cláudia Cruz dos Anjos, responsável pelo caso, pediu a realização de exames de DNA para comprovar a paternidade das crianças. A expectativa é que as amostras sejam retiradas até a próxima sexta-feira. Segundo informações do Conselho Tutelar de Riachão, as primeiras denúncias sobre o caso surgiram em maio. Maria Dalva vivia em regime de cárcere privado e semiescravidão.

Mais casos

Esse não é o primeiro caso de incesto registrado no Maranhão este ano. No dia 8 de junho, o lavrador José Agostinho Bispo Pereira, de 54 anos, foi preso acusado de ter abusado sexualmente das duas filhas e de ter oito filhos com ambas (sete com apenas uma delas), na cidade de Pinheiro.

O lavrador Raimundo Pimentel Correia, de 69 anos, foi preso uma semana depois acusado de abusar da própria filha, de 12 anos, também na cidade de Pinheiro.