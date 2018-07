Mais um PM é baleado por traficantes no Alemão

Identificado como Rodrigo Taboas Mendes, o policial foi atingido no braço. Lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Favela do Jacarezinho, ele reforçava o patrulhamento no Morro do Alemão, que também possui uma UPP. O confronto ocorreu na localidade conhecida como Avenida Central, por volta das 21h30.

O ferido foi socorrido pelos próprios colegas e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão. Ele já teve alta. O caso foi registrado na 45ª Delegacia de Polícia (Complexo do Alemão).

OUTRO CASO

Na noite de 30 de março, outros dois PMs da UPP Jacarezinho foram baleados por traficantes enquanto reforçavam o patrulhamento no Complexo do Alemão. O confronto ocorreu na localidade conhecida como Areal, na Favela Nova Brasília. O soldado Gustavo Cordeiro, de 28 anos, foi atingido por um tiro no nariz, e a bala ficou alojada no pescoço. Ele foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Um outro policial identificado apenas como Moura foi baleado no braço. Ele foi socorrido para a UPA do Alemão.