Mais um título para o currículo de Marilson

Enquanto se prepara para a Maratona de Nova York - em que é bicampeão -, em novembro, Marilson Gomes dos Santos faturou mais um título em sua carreira. Foi na 17ª edição da Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, ontem, em São Paulo.

Marilson integrou a equipe Pão de Açúcar, campeã deste ano e que se manteve na hegemonia da categoria de 2003 a 2006. Também fizeram parte do grupo vitorioso Antônio Borges, Hudson de Souza, Jean Carlos da Silva, Reginaldo Campos, Adriano Bastos, Daniel da Silva, Joilson da Silva e Antônio Carlos de Jesus.

"A equipe esteve na liderança a prova toda e o tempo também ajudou, estava úmido, mas não choveu. Todos se saíram bem na prova", disse Hudson de Souza, que conquistou sua terceira vitória na maratona. A equipe foi premiada com o valor de R$ 8.000 em vale-compras das lojas Pão de Açúcar.

O segundo lugar ficou com o Cruzeiro, que ganhou as duas últimas edições da maratona.

A corrida teve início do Obelisco do Ibirapuera, pela manhã. Cerca de 30 mil atletas, entre profissionais e amadores, participaram divididos em 5.050 grupos de 2, 4 ou 8 pessoas. As equipes tinham até as 13 horas para terminar o percurso de 42,195 quilômetros.

MARATONA DE BERLIM

Apesar de não conseguir o objetivo de bater o recorde mundial - que é dele mesmo - da Maratona de Berlim, o etíope Haile Gebrselassie faturou ontem com facilidade a quarta vitória seguida na competição. O bicampeão olímpico dos 10 mil metros terminou a prova em 2h06m08, longe da melhor marca, de 2h03m59, conquistada no ano passado.

O queniano Ducan Kibet, tido como principal adversário de Gebrselassie, não chegou a dar trabalho e abandonou a prova com dores musculares. Outro queniano, Francis Kiprop, chegou em segundo, fazendo a distância dos 42,195 quilômetros em 2h07m04. E o etíope Negari Therfa ficou em terceiro, com o tempo de 2h07m41.

Na prova feminina, a vitória também foi de uma atleta da Etiópia. Atsede Besuye venceu com o tempo de 2h24m47, a segunda colocada foi a russa Silvia Skvortsova, com 2h26m23 e a etíope Mamitu Daska terminou em terceiro, com 2h26m38.