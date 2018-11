Mais um voo para a Europa é cancelado em SP

Com mais este cancelamento, um voo da TAM que seguiria para Milão, na Itália, sobe para 12 o número de partidas canceladas para a Europa, por conta do fechamento de grande parte do espaço aéreo europeu, em virtude da nuvem de cinzas formada por um vulcão islandês.

Quatro voos que deveriam partir de Guarulhos hoje tinham Paris como destino. Também foram cancelados dois voos para Londres, dois para Frankfurt, um para Munique, um para Zurique e um para Amsterdã.

O número de voos cancelados que viriam da Europa para Guarulhos permanecia em 12 voos, até as 13 horas de hoje, segundo a Infraero.

De Paris, quatro voos com destino a Guarulhos foram cancelados, além de dois de Londres, dois de Frankfurt, um de Munique, um de Milão, um de Zurique e um, operado pela British Airways, que passaria por Buenos Aires antes de chegar a São Paulo.