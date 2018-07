Mais uma associação de PMs pode entrar em greve na BA

Segundo a AOPMBA, durante a reunião, realizada ontem, a proposta apresentada pelo Governo do Estado não satisfez as aspirações da categoria e que a contraproposta das Associações, segundo a área sistêmica, não poderá ser atendida.

Os policiais reivindicam o pagamento da GAP IV a partir de março de 2012 e GAP V em março de 2013; a não aplicação de sanções administrativa, disciplinar ou criminal, aos participantes do movimento paredista, que não tenham sido flagrados praticando atos contrários à leia e a ordem; garantia do cumprimento das prisões preventivas nas unidades prisionais do Estado, preferencialmente em presídio militar; e criação da mesa de negociação para o estudo dos demais itens, estabelecendo prazo para execução, com a seguinte composição: Governo do Estado, Comando Geral da PMBA e entidades representativas.