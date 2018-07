Mais uma chance para Robert e Lenny no Palmeiras

Com o grupo praticamente fechado para o primeiro semestre, o Palmeiras não tem titulares definidos no ataque. Antônio Carlos faz testes à espera de Ewerthon e Lincoln, recém-contratados que não têm data para estrear. Hoje, às 19h30, contra o Rio Claro, Lenny e Robert têm mais uma chance para convencer o treinador de que podem ganhar a vaga.

Bastante questionado, Robert marcou quatro gols nos últimos dois jogos e amenizou as crítica. Os dois gols na vitória por 2 a 0 no clássico com o São Paulo, especialmente, deram prestígio ao jogador. Ele se beneficia da carência no elenco de um camisa 9, alguém que fique na área adversária. Na chegada, Ewerthon disse que essa não é sua característica. "Se precisar jogar enfiado, não é a posição que eu gosto, mas numa situação de jogo posso ajudar", disse.

Com isso, Robert vai ficando e já é o artilheiro do Palmeiras no Paulista, com 5 gols. Lenny, prejudicado por uma série de lesões, tenta manter uma sequência de jogos para se firmar na equipe.

No jogo em Rio Claro o Palmeiras terá a volta do meia Cleiton Xavier, poupado na goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo-PI no meio de semana, pela Copa do Brasil. Já o volante Márcio Araújo sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no treino de sexta e está fora da partida.

O substituto é Edinho, que marcou um belo gol na vitória sobre os piauienses. "Não sou de fazer muitos gols, e esse com certeza está entre os mais bonitos", reconheceu o volante. Ele garante que ser reserva não o incomoda. "Temos um elenco com muitos atletas de qualidade e, quando isso acontece, a disputa pela posição vai acontecer sempre."

No terceiro jogo à frente do Alviverde, Antônio Carlos busca a terceira vitória. Ele projeta uma série de mais três triunfos para que o time possa volte ao G-4. "Nossa prioridade é fazer três grandes jogos, contra Rio Claro, Santo André e Sertãozinho. Temos objetivos na competição e não nos resta outra alternativa ao não ser vencer."