Mais uma criança morre com intoxicação após festa no Recife

Morreu na manhã desta quarta-feira, 4, a garota de 8 anos, uma das quatro vítimas de intoxicação em uma festa de aniversário realizada no domingo, em um prédio residencial no bairro do Barro, no Recife. Ela estava internada na UTI do Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP), em estado grave. No mesmo dia, algumas horas depois da festa, morreu um menino de 9 anos. Outras duas crianças foram hospitalizadas, mas passam bem. As quatro crianças apresentaram os mesmos sintomas - dor abdominal, vômito, pupila reduzida, convulsão e sudorese. De acordo com o diretor da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), Jaime Brito, exames de sangue realizados nas crianças quando foram atendidas em diferentes hospitais na noite da festa, indicaram que elas estavam envenenadas, provavelmente por agrotóxicos. Amostras dos alimentos consumidos na festa, assim como um brinquedo que soltava tinta e um veneno para matar formiga que foi aplicado no jardim do prédio no dia anterior da festa foram encaminhadas para análise. O laudo fica pronto em 30 dias. Na investigação, a Apevisa descobriu que o formicida, preparado por uma sementeira localizada próxima ao prédio, é um agrotóxico - do grupo químico dos organosforados. Um produto clandestino conhecido como chumbinho, um agrotóxico utilizado para matar ratos, também pode ter contaminado alguns dos alimentos consumidos, já que é usado em algumas padarias e restaurantes. "Nada está descartado", afirmou Jaime Brito. Uma campanha educativa envolvendo as agências de vigilância sanitária estadual e nacional, as secretarias estaduais de Saúde e Agricultura e as polícias Civil e Militar foi deflagrada há cerca de um mês para reprimir o uso e comercialização do chumbinho, classificado pelo delegado do Consumidor, Roberto Wanderley, como "um raticida barato". No ano passado foram registradas 41 mortes por intoxicação provocada por chumbinho no Estado. Em 2006 foram 16. Segundo Wanderley, o chumbinho é comercializado ilegalmente em férias públicas do interior, mas também em mercados públicos. Depois de ações educativas, em julho o uso do produto será punido com prisão. "Faremos operações específicas", afirmou.