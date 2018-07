Mais uma joalheria é roubada em shopping de SP Pela quarta vez neste ano, uma joalheria foi alvo de ataques criminosos dentro de shoppings de São Paulo. Coincidência ou não, a The Graces do shopping Anália Franco foi, pela terceira vez em dois meses, a escolhida pelos assaltantes. Anteontem, ladrões roubaram peças estimadas em R$ 200 mil. Eles esconderam as jóias no telhado de casa e acabaram presos. De acordo com o tenente Felipe Lima, do 8º Batalhão, no roubo de anteontem, três ladrões, um deles armado com um revólver calibre 38 carregado com seis balas, renderam, às 22h15, três vendedoras e uma gerente. O trio confessou que havia alguns meses estudava a rotina dos empregados para planejar a ação. As vítimas foram levadas à sala do cofre, de onde eles roubaram as peças que consideraram mais valiosas. Seguranças do shopping suspeitaram do movimento na loja e acionaram a PM. Dois bandidos conseguiram fugir, mas um deles foi preso e passou o endereço dos outros. ?Encontramos as jóias escondidas no forro do telhado. Deu trabalho, mas recuperamos tudo?, contou o tenente. O delegado responsável pela Delegacia de Roubo de Jóias do Departamento de Investigações Sobre o Crime Organizado (Deic), Edison Santi, não quis comentar a onda de assaltos. Já o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sayon, lamentou não contar com o apoio preventivo da Polícia Militar. ?Estamos nos mobilizando sozinhos e temos certeza de que seremos roubados outras vezes?, avisou. A rede The Graces não comentou com detalhes a série de roubos. Em nota, disse lamentar os ?episódios recentes? e afirmou confiar no trabalho da polícia. ?Estamos em pânico. Das cinco lojas, três já foram roubadas?, contou uma funcionária. As informações são do Jornal da Tarde.