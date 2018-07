Mais uma parte de parede de restaurante desaba Mais uma parte da parede de um restaurante e um hotel localizados na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no centro de São Paulo, desabou na manhã desta quinta-feira, 21. Técnicos da Defesa Civil e da Subprefeitura da Sé estão no local e acompanham a retirada do entulho, segundo a Defesa Civil.