Mais uma pessoa pode ter morrido de frio no Paraná

O Instituto Médico Legal (IML) somente confirmará a causa da morte após o resultado dos exames. Outro corpo encontrado na quarta-feira também aguarda confirmação. Em Mandaguari, no noroeste do Paraná, foi confirmada a morte por hipotermia de João Oliveira Filho, de 40 anos, também na última quarta-feira.

A manhã de hoje apresentou temperatura mínima de 6,4 graus em Curitiba, mas a sensação térmica no início da manhã era bem inferior em razão do vento e da chuva fina, que caiu durante todo o dia. A menor temperatura no Estado foi registrada pelo Instituto Tecnológico Simepar em Guarapuava, no centro-sul do Paraná, com 5 graus. A previsão é que o fim de semana seja chuvoso, sem que a temperatura se eleve muito.

Rio Grande do Sul

A temperatura caiu abaixo de zero pelo quarto dia consecutivo hoje no Rio Grande do Sul. Na madrugada, os termômetros marcaram 2,6 graus negativos em Bagé, um grau negativo em Sant''Ana do Livramento e 0,5 grau negativo em Uruguaiana, cidades do sul do Estado que também amanheceram cobertas por geadas.

Moradores de zonas rurais de São José dos Ausentes, Bom Jesus e Canela disseram ter visto a queda de neve por alguns minutos durante a madrugada, mas os serviços de análise meteorológica não haviam confirmado o fenômeno até o final da tarde.

O dia todo foi muito frio no Rio Grande do Sul. Pelos registros do 8º Distrito de Meteorologia, a temperatura máxima não passou de 13,8 graus à tarde, em Torres, no litoral norte. Além do frio, os gaúchos terão de conviver com pancadas de chuva e trovoadas pelo menos até segunda-feira. A temperatura subirá lentamente, podendo variar de 1 a 18 graus no sábado e de 5 a 21 graus na segunda-feira.