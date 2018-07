Mais uma vítima de atropelamento na Bahia tem alta

O menor W.A.D, de 6 anos, que estava internado no Hospital Geral do Estado, teve de amputar uma das pernas devido aos ferimentos. Ele recebeu alta hoje. A.S.S., de 10 anos, que teve traumatismo craniano, continua internada na UTI do hospital e seu estado de saúde é estável. No Hospital do Subúrbio continuam internados L.S.A, de 8 anos, com trauma de bacia, e R.S.M, de 4 anos, que teve fratura na mandíbula.