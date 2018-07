Mais uma vítima de Realengo sai do hospital no RJ

J.O.S., 14, passa bem, lúcido e orientado, no CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres. L.V.S.F., 13, já respira sozinho, com quadro estável em observação permanente no pós-operatório da neurocirurgia. T.T.M., 13, está estável, lúcida e orientada. Ambos estão no CTI pediátrico do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

E.C.A.A., 14, está em estado regular, respira sem ajuda de aparelhos e está lúcido. D.D.V., 12, continua evoluindo bem, mas ainda sem previsão de alta. Eles permanecem no CTI do Hospital Estadual Albert Schweitzer.