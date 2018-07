Mais uma vítima de tragédia em boate será enterrada hoje O velório de Gustavo Marques Gonçalves, 25 anos, que morreu na noite dessa terça-feira, em Porto Alegre, vítima de queimaduras e intoxicação pulmonar, está sendo realizado na Capela número 5 do Hospital da Caridade, em Santa Maria (RS). O enterro está marcado para as 16h no cemitério municipal da cidade, mesmo local no qual foi enterrado o irmão dele, Deivis, 33 anos, na manhã de segunda-feira.