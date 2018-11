Maitake é a novidade entre os comestíveis

Viana produz 2 toneladas de shiitake/mês. A produção abastece quitandas, restaurantes e supermercados de Sorocaba, São Paulo, Rio, Paraná e Minas. Entusiasmada, a filha do produtor formou-se em biologia e faz mestrado na área de fungos.

Nova espécie. Viana desenvolve com Akamatsu o cultivo de outro cogumelo, o maitake (Grifola frondosa), muito consumido no Japão, mas quase inexistente no Brasil. O processo de produção é semelhante ao do shiitake, mas os produtos são muito diferentes. Enquanto o shiitake tem formato de guarda-chuva, o maitake lembra um cravo desabrochado. "A textura e o sabor do maitake são incomparáveis", garante.

Viana adaptou um refrigerador para o cultivo experimental e, com Akamatsu, está testando o produto em restaurantes. "O pessoal está gostando. É uma cultura que promete."