Major da BA é exonerado após provocação no futebol O major da Polícia Militar (PM) Francisco César Cunha Bonfim, comandante da 17ª Companhia Independente da corporação, foi exonerado na noite de ontem do cargo pelo comandante-geral da PM na Bahia, coronel Nilton Régis Mascarenhas. O motivo: integrantes ainda não identificados de seu batalhão hastearam, na manhã de ontem, uma bandeira do clube carioca Vasco da Gama no local destinado à do Estado da Bahia, dentro da sede da companhia, no bairro do Bonfim, em Salvador. Na noite anterior, o Vasco eliminou o clube baiano Vitória da Copa do Brasil.