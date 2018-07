Major da PM é assassinado com tiro no peito no centro do Rio

O major PM Paulo Sérgio Duran, de 36 anos, foi assassinado com um tiro no peito na tarde desta quarta-feira, 25, quando almoçava na churrascaria Carioca, no centro do Rio, depois de discutir com um homem que fugiu do local. O major foi levado com vida para o Hospital Souza Aguiar, mas morreu antes de ser atendido. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, Duran trabalhava há 17 anos na PM e estava lotado atualmente no serviço 190 na Secretaria de Segurança do Rio. Duran era também bandeirinha de futebol. Em nota, a Federação de Futebol do Rio (Ferj) divulgou nota lamentando a morte do major. "A Comissão de Arbitragem, juntamente com todos os árbitros, expressam suas condolências a sua família.", diz a nota. Até a noite de ontem, ainda não havia pistas do assassino.