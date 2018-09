Make Multicolorido

Os dias de festa que se aproximam pedem uma maquiagem com brilhos e cores vibrantes e que, ao mesmo tempo, resista bem ao calor. Na era da tecnologia, não faltam opções que atendam a essa exigência. Há desde cosméticos com texturas ultrafinas e fluidas a itens com efeito micronizado e produtos HD (high definition), que têm alta cobertura e acabamento natural. Outro bom aliado é o primer, que fecha os poros e ajuda a fixar o make na pele.

Pensando em quem quer se produzir em grande estilo para as noites de folia, o maquiador Marcos Costa, que assinou vários desfiles no último SPFW, produziu quatro looks especialmente para o Feminino. "Me diverti ao criar personagens com essa pegada festiva", conta.

Já a hairstylist e maquiadora Aldeni Ribeiro, do Lay Out, montou outros três diferentes visuais com inspiração carnavalesca. Além de aplicar produtos de boa fixação e à prova d’água, Aldeni não abriu mão da antiga técnica de usar o pincel molhado para intensificar as cores.