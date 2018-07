Mal-estar faz Maria Rita adiar show em Santos A cantora Maria Rita teve um mal-estar na noite de ontem e adiou o show que realizaria no Teatro Coliseu em Santos, na Baixada Santista. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital Beneficência Portuguesa, a cantora deu entrada no Pronto-Socorro do hospital às 19h30 com uma indisposição provavelmente causada por cansaço. Maria Rita permaneceu três horas em repouso e foi dispensada. A assessoria da cantora informou que Maria Rita teve uma queda de pressão, passa bem e realizará o show marcado para hoje à noite na casa de espetáculos Excalibur, em Campinas. A apresentação em Santos era para um público fechado de convidados do Banco do Brasil e será remarcada.