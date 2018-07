Mal-estar sobre cúpula envolveu países da União Europeia

GENEBRA - O mal-estar diante da convocação da reunião do clima no Rio não ocorreu apenas no governo americano. Telegramas secretos do Departamento de Estado dos EUA afirmam que governos europeus também viram com suspeitas a proposta do Brasil de organizar a reunião.

O governo francês, teria ficado "insultado" com a iniciativa, que propôs a realização da cúpula supostamente sem que antes o texto do projeto tivesse sido coordenado com representantes de Paris e outras capitais europeias. O governo do ex-presidente Nicolas Sarkozy chegou a dar sinais de que trabalharia para minar a ideia.

Num telegrama enviado pela embaixada americana em Haia, na Holanda, ao Departamento de Estado, em Washington, em novembro de 2008, diplomatas dos EUA revelaram como, em sua opinião, o governo holandês hesitaria em apoiar a iniciativa.

"O governo holandês tem sérias reservas sobre a cúpula Rio 20 de Desenvolvimento Sustentável proposta para 2012 e provavelmente vai acabar apoiando um consenso da União Europeia (UE) sobre o assunto."

No dia da emissão do cabo, Washington havia mantido reuniões com o conselheiro chefe para Assuntos Ambientais do Ministério das Relações Exteriores da Holanda, Jurjen van der Vlugt. Segundo o documento diplomático, o "governo holandês não estava muito entusiasmado com a Rio20 em virtude da existência de um calendário de revisão já estabelecido pela Comissão para Desenvolvimento Sustentável da ONU, culminando em 2016-2017 (mais informações nesta página)."

Mas a posição poderia mudar por dois motivos: primeiro pelo "interesse pessoal" do então ministro do Desenvolvimento da Holanda, Bert Koenders, no assunto. O segundo motivo seria o fato de os holandeses considerarem que essas reuniões "poderiam ter algum valor" para o trabalho em relação ao desenvolvimento sustentável".