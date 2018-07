Mal sinalizado O SP Market tem âncoras como Renner, Pernambucanas, C&A, Marisa e Lojas Americanas, e lojas especializadas em suplementos alimentares, moda GG e moda indiana. Os eletrodomésticos vão dos mais econômicos (Casas Bahia e Magazine Luiza) aos refinados (Home & Cook). O grande problema é encontrar as lojas. Corredores escassos de placas obrigam o consumidor a andar mais do que o necessário - e as placas existentes contêm informações imprecisas ou erradas. Uma seta indica que o fraldário fica à esquerda, onde só há um banheiro masculino. Durante nossa visita, uma cliente reclamou que não conseguia encontrar uma cadeira limpa na praça de alimentação.