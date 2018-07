Mala cai de pequeno avião sobre prédio em Fortaleza Os moradores de um condomínio de Fortaleza foram surpreendidos hoje, em plena hora do almoço, com um estrondo no telhado de um prédio provocado pela queda de uma mala. A bagagem caiu de um avião de pequeno porte, que pertence à indústria de calçados Grendene, durante a decolagem. Ninguém se feriu. O incidente aconteceu no Condomínio Green Park, no bairro Cajazeiras, localizado próximo à BR-116.