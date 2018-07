Mala de família britânica é perdida e acaba no Afeganistão

A mala de uma família da Grã-Bretanha que ia para Paris foi perdida e acabou no Afeganistão. A companhia aérea Air France informou a David e Marie Bennett, de Hampshire, que a mala tinha desaparecido depois do vôo de Southampton para Paris. A bagagem com roupas da família reapareceu na cidade de Farah, no Afeganistão, e foi enviada para o aeroporto de Southampton uma semana depois. Não há vôos para Farah partindo de Southampton ou do Aeroporto Charles de Gaulle em Paris. Presentes de Natal A família Bennett tinha levado duas malas para sua viagem a Paris, uma para os pais e outra para os filhos, Françoise, de 13 anos, e Remi, de 10. A mala das crianças com todas as suas roupas e os presentes de Natal foi a enviada ao Afeganistão. "Fomos até (o balcão da) Air France e normalmente eles conseguem rastrear estas coisas, mas eles falaram: 'desapareceu'", afirmou David Bennett. "Durante todo (o período do) Natal isto foi tudo o que nos informaram. Tivemos que correr e comprar roupas às 4h da tarde na véspera de Natal, em temperaturas congelantes", acrescentou. Segundo Bennett a mala já estava em Southampton quando a família voltou uma semana depois e a família perguntou a uma funcionária onde sua mala esteve. "Na etiqueta havia um código de aeroporto, que mostra o destino, e ela disse: 'não é nenhum lugar atendido por Southampton'", disse. "Ela fez um telefonema e disse: 'Vocês não vão acreditar. Sua mala estava no Afeganistão neste Natal e conseguiu voltar depois de sete dias'", disse. "É surpreendente que (a mala) foi tão longe e que alguém no Afeganistão teve a honestidade de olhar a mala e perceber que era de alguém e enviou de volta", disse Bennett. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.