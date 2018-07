Malas com cocaína são apreendidas em aeroporto do RS Oito malas recheadas com cocaína com alto grau de pureza foram apreendidas hoje durante fiscalização da Polícia Federal no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e conduzidos à Superintendência da Polícia Federal. Os homens são naturais de Pinheiro, no Maranhão, e Porto Velho, em Rondônia, e têm 28 e 34 anos, respectivamente. A mulher é natural de Florianópolis e tem 22 anos. Além das quatro malas grandes e quatro pequenas, os policiais também aprenderam a quantia de mil euros.