Malásia e rebeldes da Ucrânia chegam a acordo sobre corpos e caixas-pretas A Malásia chegou a um acordo com Aleksander Borodai, líder de um grupo separatista rebelde no leste da Ucrânia, para retirar os corpos de vítimas da tragédia do voo MH17, disse o primeiro-ministro malaio, Najob Razak, na manhã de terça-feira, pelo horário da Malásia (segunda-feira em Brasília).