Malásia revisará todos os dados em nova fase de buscas por avião desaparecido Malásia, China e Austrália concordaram em reexaminar todos os dados relacionados ao desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines para melhor definir a área de buscas, disse o ministro dos Transportes da Malásia nesta quinta-feira, no momento em que as investigações entram em uma nova fase.