Malásia transfere orangotango fumante de zoo para ajudá-lo a largar cigarro

Uma orangotango de um zoológico na Malásia que fumava cigarros dados por visitantes está sendo forçada a largar o hábito.

Funcionários do Departamento da Vida Selvagem e Parques Nacionais da Malásia disseram que a orangotango, chamada Shirley, foi transferida para um outro zoológico e será, de lá, levada para um santuário na ilha de Bornéu dentro de poucas semanas.

Ahmad Azhar Mohammed, diretor do zoológico de Melaka, onde o animal se encontra, afirmou que ela não receberá mais cigarros porque ''fumar não é um comportamento normal para orangotangos''.

Em entrevista à agência de notícias Associated Press, Mohammed disse que não considera a primata viciada, mas acrescentou que ela pode ter ''adquirido o hábito após copiar seres humanos''.

Shirley, uma orangotango adulta, na faixa dos 20 anos de idade, e outros animais, foram retiradas do zoológico de Johor na semana passada, após autoridades terem avaliado que ela e outros animais estavam vivendo em más condições.

A organização de direitos dos animais britânica Nature Alert havia contactado autoridades da Malásia no início do ano, denunciando que Shirley vinha recebendo cigarros dados por visitantes do zoológico.

Além de Shirley, foram retirados ainda um outro orangotango adulto, chamado Abu, além de um filhote de tigre e um bebê elefante, que estavam ambos acorrentados.

A Nature Alert afirmou que Shirley parecia sofrer oscilações de humor, às vezes parecia tonta e em outras ocasiões ''muito agitada'' ou deprimida quando não fumava um cigarro.

A entidade disse ainda que os animais brincavam com sacos plásticos que poderiam facilmente ser engolidos, colocando a vida deles em risco.