Maldonado diz que deseja permanecer na Williams, apesar de opções

Maldonado, companheiro do brasileiro Bruno Senna na escuderia, disse a repórteres nesta quinta-feira, antes do GP da Coreia do Sul do fim de semana, que não deseja trocar de equipe.

"Realmente quero ficar na Williams", disse. "É uma boa equipe e a equipe está ficando melhor a cada dia. Estamos reconstruindo tudo na equipe e acho que agora está mais compacta."

"No momento não existe nenhuma confirmação. Então estou olhando para frente pensando nisso, mas também de olho em continuar na Fórmula 1 com certeza", acrescentou.

Maldonado venceu o GP da Espanha em maio, a primeira vitória da Williams desde 2004, e leva um patrocínio substancial para a equipe da empresa estatal de petróleo da Venezuela, PDVSA.

Existia uma especulação na Fórmula 1 sobre o que aconteceria com esse patrocínio caso o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que é um grande fã de Maldonado, não tivesse sido reeleito no último domingo.

Mas o líder socialista, que enfrentou tratamento para um câncer, foi reeleito para mais um mandato de 6 anos.

(Reportagem de Alan Baldwin)