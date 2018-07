Maldonado é punido e Alonso vai para o 7o lugar O piloto venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, foi punido neste sábado com 10 posições no grid de largada para o Grande Prêmio do Brasil, o que levou o espanhol Fernando Alonso da 8a para a 7a posição, três atrás de seu concorrente ao título da Fórmula 1, Sebastian Vettel.