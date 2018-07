Mali deve liberar 108 pessoas que estão em quarentena por Ebola

O país se tornou o sexto da África Ocidental a registrar um caso de Ebola, quando uma menina de 2 anos morreu no mês passado. A morte levou a uma busca urgente por qualquer pessoa que poderia ter sido infectada por ela durante a viagem de 1.200 quilômetros em ônibus da Guiné à cidade de Kayes (Mali).

O Ministério da Saúde do Mali deve confirmar ainda nesta segunda-feira que 29 pessoas que podem ter mantido contato com a menina durante uma parada de duas horas em Bamako, junto com outras 12 pessoas em Kayes, deverão ser liberadas da quarentena de 21 dias na terça-feira.

Outros 67 possíveis contatos, incluindo três parentes que viajaram com a menina e 33 profissionais de saúde, devem ficar livres da quarentena no sábado.

"Se tudo correr bem, até sábado todos os 108 que nós estamos acompanhando estarão seguros e completarão os 21 dias", disse o representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) Ibrahima Soce Fall.

A epidemia, que matou quase 5.000 pessoas, está se agravando em Serra Leoa, se mantém estável na Guiné, mas tem se reduzido na Libéria, os três países africanos mais atingidos pelo Ebola.