Mali não registra casos de Ebola desde recuperação de paciente

O Mali registrou oito casos de Ebola --sete deles confirmados e um provável-- depois que o vírus se espalhou da vizinha Guiné, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta semana.

Seis destas pessoas infectadas morreram, disse a OMS. As 285 pessoas que tiveram contato com as vítimas estão sendo monitoradas, mas não mostraram nenhum sinal da doença.

"Neste momento, não há casos de infecção (no Mali)", disse Keita durante um encontro de nações francófonas no Senegal.

"O caso suspeito acabou por ser negativo e antes de ontem tivemos a boa notícia do primeiro caso curado de Ebola, então posso dizer agora que não há nenhum caso no Mali", disse ele.

O número de mortos na pior epidemia de Ebola do mundo subiu para 5.689 entre 15.935 casos notificados em oito países até 23 de novembro, de acordo com a OMS.

Quase todas as mortes, menos 15 delas, foram na Guiné, Serra Leoa e Libéria, e os três países anunciaram 600 novos casos na última semana, de acordo com a mais recente atualização da OMS.

