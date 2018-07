Mallu Magalhães marca presença na Fashion Rio

Outras marcas que se apresentaram ao longo da semana, como Blue Man, Oh Boy, Salinas, Ágatha, Nica Kessler, R. Groove e Coca-Cola Clothing, capricharam no visual da passarela, fugindo do esquema piso branco com fundo neutro atrás. O Fashion Rio começou terça-feira e vai até amanhã, sábado, com mais seis grifes.

A 2nd Floor já havia mostrado que gosta de sair do lugar comum. Um desfile teve trilha ao vivo do pianista Vitor Araújo; outro, performance de bailarina. Belos traços, alta e bem magra, Mallu Magalhães poderia ser modelo. Tem 19 anos e é famosa desde os 15, quando suas músicas estouraram na internet. É a cara da marca, que se autointitula "young, fresh e free" (jovem, fresca e livre).

Interessada em moda (gosta de costurar e é garota-propaganda de uma marca de sapato, para a qual posou supersexy), ela opinou nas estampas - tropicais, com tucanos, araras e folhagens, com as cores da bandeira brasileira, em contraste com o preto e branco e a estética cowboy que predominam na coleção, de muitas franjas, botas e jeans. Mallu será a garota da campanha de verão da 2nd Floor.

Alexandre Herchcovitch, cuja marca de jeans desfilou em seguida, também incrementou seu cenário com uma moldura imitando palhinha na boca de cena. O clima era das arábias, forjado pela trilha e pelas peças (blusa, vestido, macacão, calças femininas e masculinas) feitas com tecido que reproduzia um mapa mundi diferenciado, cheio de desenhos. Elas combinavam com jeans para o dia a dia, de lavagens diversas.

O estilista fez belas camisas estampadas e bordadas com pedras, além de peças em couro, para um verão ameno. Parte dos modelos carregava seu computador portátil personalizado - Herchcovitch firmou parceria com a HP e desenhou uma estampa para a capa e a parte interna de uma linha de notebooks, que será vendida no Brasil e no exterior.