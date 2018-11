Malta: 'Religioso pedófilo é lobo na pele de cordeiro' Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigam crimes de pedofilia no Brasil começaram hoje a ouvir os depoimentos das vítimas e dos religiosos acusados de abuso sexual contra ex-coroinhas, no município de Arapiraca, a 146 quilômetros de Maceió. Ao abrir os trabalhos, o presidente da Comissão, o senador Magno Malta (PR-ES) falou sobre a gravidade dos crimes praticados em Alagoas e disse que não acredita da recuperação dos envolvidos. "O religioso que se envolve com pedofilia é um lobo na pele de cordeiro. Tem que ser punido de forma exemplar", afirmou o senador.