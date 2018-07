Maluf é condenado a devolver R$ 4,9 milhões

A conta não é só de Maluf. Outros acusados terão de dividir com ele a responsabilidade pelo ressarcimento em condenação solidária. São citados na sentença, de 9 de novembro, o ex-secretário de Obras e ex-presidente da Emurb (Empresa Municipal de Urbanização), Reynaldo de Barros, três ex-diretores e o consórcio CBPO/Constran.

Orçado em R$ 230 milhões, o empreendimento recebeu aditamentos que elevaram o preço para R$ 831 milhões, valor atualizado até 2000 pela Promotoria do Patrimônio Público. O juiz descreveu a participação de Maluf: "Contribuiu para irregular liberação de verba pública para pagamento de serviços não prestados pelo consórcio."

Adilson Laranjeira, assessor de imprensa de Maluf, informou que as contas do ex-prefeito foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Município e que ele vai recorrer. Laranjeira esclareceu: "A obra foi contratada na gestão Jânio Quadros (1986/1988). Foi paralisada na gestão Luiza Erundina (1989/1992). Na administração Maluf nada se fez além de continuar a obra com o preço já estabelecido por Erundina. O túnel foi executado pela Emurb e não pela prefeitura. Não há no processo de construção uma só assinatura do ex-prefeito."