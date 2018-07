'Mamadeira tinha refrigerante'

A analista de sistemas Roberta Emerenciano Berrondo, de 39 anos, teve de descobrir que os três filhos estavam pré-diabéticos e levar um chacoalhão da médica para mudar radicalmente o tipo de alimentação em casa.

"Sempre dei refrigerante para meus filhos, desde que eles tinham um ano de idade. Éramos todos viciados em refrigerante. Chegávamos a tomar 20 litros por mês", diz.

Roberta conta que o hábito de tomar refrigerante ou sucos industrializados sempre existiu e, apesar de ela saber que poderia fazer mal, dava por praticidade. "Trabalhava fora, deixava o refrigerante na mamadeira das crianças. Quando me falavam que podia fazer mal, achava que era coisa de gente natureba."

Ela só teve consciência do problema quando foi fazer um check-up de rotina e os exames mostraram todos os seus indicadores alterados. A médica pediu para avaliar os filhos: Camila de 18 anos, Hugo, de 6 anos, e Aline de 5 anos. Todos também estavam com alterações.

A partir de então, há pouco mais de seis meses, Roberta teve de revolucionar a dieta. Cortou a oferta de refrigerante durante a semana: agora, as crianças só podem tomar um copo de refrigerante e somente no almoço do fim de semana. Também reduziu os sucos de caixinha e passou a fazer sucos naturais para os filhos.

Resultados. Além da bebida, Roberta também fez alterações na dieta sólida, embora em menor quantidade. "Cortamos principalmente a bolacha recheada. Cortar a bebida é um processo de adaptação e não tem sido fácil. As crianças cresceram tomando refrigerante, então elas têm o paladar acostumado ao açúcar. O açúcar é um vício, e largar qualquer vício é muito difícil", relata a mãe. "Às vezes eles fazem greve de fome."

Nesses seis meses, Roberta diz que todos na casa perderam peso e melhoraram os indicadores de triglicérides, colesterol e glicemia. Mas o que ela comemora mesmo é que, após a redução no consumo de refrigerante, o filho Hugo nunca mais teve crises de asma. "Antes, íamos ao pronto-socorro duas vezes por mês. Ele vivia com a bombinha ao lado. Durante os seis meses da dieta, ele teve apenas uma crise. Foi a melhor coisa que aconteceu." / F.B.