Mamíferos são estudados no Paraná Um projeto do Instituto de Pesquisas Cananeia (IPeC), com o apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, está avaliando a ocorrência e a distribuição de mamíferos terrestres de médio e grande porte ameaçados de extinção no litoral paranaense - como onça-parda, cachorro-vinagre, cateto e jaguatirica. O objetivo é ajudar a preservar esses animais.