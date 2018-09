MAN, da Volkswagen, comemora elevação do IPI sobre importados

Ele destacou que o setor de veículos pesados vem sendo penalizado há tempos com a entrada de importados e mencionou que com o dólar mais baixo o fluxo de importados aumentou expressivamente.

"O que tem acontecido é uma avalanche de produtos importados e nós vemos as medidas com muito bons olhos, e vindas na hora certa", disse ele m entrevista a jornalistas nesta sexta-feira.

No final da quinta-feira, o governo anunciou um grande aumento da taxação sobre veículos importados, numa ofensiva para tentar estimular as montadoras a elevar a produção nacional.

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para todos os automóveis foi elevado em 30 pontos percentuais, para até 55 por cento --exceto para montadoras instaladas no Brasil que comprovem que se enquadram em alguns critérios. Um deles é que ao menos 65 por cento das peças dos veículos tenham sido produzidas no Brasil e no Mercosul.

A medida valerá até o final do ano que vem e pode gerar um aumento de até 28 por cento nos preços finais dos veículos não produzidos no Brasil, segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega.

EXPANSÃO DA MAN

Segundo o presidente da MAN Latin America, a empresa tem planos de se expandir nos próximos anos, mas o executivo não deu prazo ou estimativa de investimentos. "Sabemos que nossa capacidade atual não é suficiente para atender o potencial de aumento de vendas no Brasil", afirmou.

(Por Rodrigo Viga Gaier)