Manaus é coberta por nuvem de fumaça

Visão. Manaus amanhece com o céu encoberto por fuligem

MANAUS

A capital do Amazonas amanheceu ontem coberta por uma nuvem de fumaça. Das 4 às 6 horas da manhã, não houve pousos ou decolagens por conta da baixa visibilidade nos aeroportos.

A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros afirmou que não há registro de queimadas em Manaus nos últimos quatro dias - ou seja, a fumaça teria sido trazida pelo vento das queimadas de Rondônia e de outros Estados. A partir de amanhã, a previsão é de que os ventos mudem de direção e a fumaça seja dissipada.

Segundo o Hospital Infantil Dr. Fajardo, um dos maiores de Manaus, há duas noites aumenta o número de crianças chegando com problemas respiratórios.

Porto Velho (RO) também está coberta por fumaça branca, desde anteontem. As queimadas em vários pontos do Estado, aliadas ao ar seco, causam o problema. O Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou em julho 237 focos de calor na capital, além de 1,5 mil ppb (partes por bilhão) de monóxido de carbono no ar - o normal é de 100 ppb.

O Aeroporto Jorge Teixeira, o principal de Rondônia, interrompeu pousos e decolagens na madrugada de ontem por falta de visibilidade.

A falta de fiscalização agrava a situação. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) conta com dez fiscais para atender as áreas urbana e rural de Porto Velho. Crianças e adultos com problemas respiratórios lotam as unidades de saúde. Nos últimos dez dias, o Hospital Infantil Cosme e Damião atendeu quase 2 mil casos a mais que o período entre janeiro e julho.