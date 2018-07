Manaus, no AM, anuncia operação de combate à dengue A Prefeitura de Manaus, no Estado do AM, lançou hoje a "Operação Impacto de Combate à Dengue 2011". As ações de campo devem se estender até o final de março de 2012. Um efetivo de 3,5 mil agentes públicos, entre civis e militares, irá inspecionar mais de 350 mil imóveis da cidade, com o objetivo de eliminar focos de proliferação do mosquito transmissor da doença.