Manaus sediará encontro de cientistas

Estão abertas as inscrições para o 3.º Encontro Preparatório para o Fórum Mundial de Ciência, em Manaus. O evento reunirá cientistas e representantes do poder público, de 28 a 30 deste mês, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), para debater temas ligados a ciência e desenvolvimento. A reunião é preparatória para o evento principal, que acontecerá no Rio, em novembro de 2013.

Entre os nomes confirmados estão Adalberto Vieyra Rámon, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Luisa Medeiros Massarani, que coordena o Museu da Vida da Fiocruz. As inscrições podem ser feitas pelo site fmc.cgee.org.br.