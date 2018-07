Manaus sofre dois apagões em menos de 24 horas A grande maioria dos moradores da cidade de Manaus, no Amazonas, foi afetada por dois apagões em menos de 24 horas, segundo a Eletrobras Amazonas Energia. O primeiro apagão, segundo a empresa, aconteceu por volta das 7 horas de ontem, por conta do rompimento de um cabo para-raios da linha de transmissão que interliga as subestações Distrito Dois - Cachoeirinha. O rompimento provocou o desligamento do sistema de energia elétrica de Manaus.