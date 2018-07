Mancha anima arquibancada embalada por torcedores do clube

No meio do público, um torcedor fanático do clube veio de ainda mais longe apenas para assistir à escola. Morador de Macapá, no Amapá, o estudante Lucas Vieira, de 19 anos, cantava bastante animado o samba enredo. "Vim passar o carnaval em São Paulo só para ver a Mancha. E o desfile está lindo", disse.

O carro abre-alas da Mancha Verde entrou na avenida as 23h20, inaugurando o sambódromo de São Paulo em 2015. A escola este ano faz uma homenagem aos 100 anos do Palmeiras com a expectativa de se manter na elite do carnaval paulistano. O carro abre-alas, "De Onde Vem a Nossa Força", é uma homenagem aos fundadores italianos do Palmeiras.

O quarto carro alegórico da Mancha Verde faz uma homenagem aos jogadores que marcaram a história do Palmeiras. Entre os homenageados, os ex-jogadores Edmundo, Ademir da Guia e Marcos, que não pôde comparecer ao desfile por causa de problemas de saúde.

Em entrevista à Rádio Estadão, o mestre-sala da escola Marcelo disse que estava bastante feliz e emocionado. "É um trabalho de um ano inteiro em 30 minutos. Tenho certeza de que foi tudo de bom e que a nota máxima virá", afirmou.

A passagem do último e quinto carro foi marcada por uma ''chuva'' de papel picado verde, branco e prata. O carro trouxe uma réplica do novo estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, inaugurado em 2014. "Que maravilha", elogiava a aposentada Lucia Pescuma, de 89 anos, palmeirense fanática que, pela primeira vez, assistia à Mancha Verde no sambódromo. "O desfile está ótimo. Acho que a Mancha tem mais chances de ser campeã do que o Palmeiras, que não anda muito bem", disse ela, de forma bem humorada sobre a má fase do clube.

Desabafo

Instantes antes de abrir o primeiro dia do carnaval de São Paulo, a Mancha Verde teve um desabafo do presidente da escola, Paulo Serdan, na concentração. "Contrariando o que alguns andam dizendo, a Mancha não vai cair porque a gente tem o apoio do toda a torcida do Palmeiras, com exceção do presidente do clube, que ignorou essa festa", disse ele, referindo-se a Paulo Nobre. A escola esperava o apoio da diretoria do time já que, neste ano, a agremiação tem enredo sobre o centenário do Palmeiras.